FT: Рютте пошел на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО

Global Look Press/Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал венгерскому коллеге Виктору Орбану не препятствовать отказу Будапешта от оказания Украине военной помощи в рамках НАТО, если Венгрия поддержит его кандидатуру на пост генсека альянса, сообщили в газете Financial Times.
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