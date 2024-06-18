FT: Рютте пошел на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО

Global Look Press/Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал венгерскому коллеге Виктору Орбану не препятствовать отказу Будапешта от оказания Украине военной помощи в рамках НАТО, если Венгрия поддержит его кандидатуру на пост генсека альянса, сообщили в газете Financial Times.