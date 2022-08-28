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Военные оркестры Армении и Белоруссии подарили зрителям «Спасской башни» музыку с национальным колоритом

Военные оркестры Армении и Белоруссии подарили зрителям «Спасской башни» музыку с национальным колоритом

Оркестр Главного штаба Вооружённых сил Республики Армения исполнил народную армянскую музыку и произведения композиторов Армении.

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