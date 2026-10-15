В Оренбургской области днём 15 октября ограничили движение по Загородному шоссе и ряду участков трасс, включая отрезки М-5 «Урал» от Новосергиевки до Холодных Ключей и от Новоникольска до Орска.
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