СССР-Россия

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Когда мы были украинцами...

Когда мы были украинцами...

Некоторых читателей смутила эта фраза, она показалась им неестественной."Ни один русский не скажет: когда мы были русскими, армянин - когда мы были армянами, татары - мы были татарами".

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Комментарии
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Villi sherbak
Автор я тебя прекрасно понимаю. Последний раз в Донецке (для меня это родной город)был в сентябре 2013 года. Я что это теперь не а моя Украина и Донецк в первую очередь,а чужая бандэровская. Что касается Украинизации так называемой, то она малыми шашками началась ещепри Щербицком. В январе 1970 года я демобилизовался с армии и вернулся в родительский дом. се вроде нормально. Более того город похорошел, привокзальная площадь резко преобразилась и на месте хибар появился целый квартал высоток, что не могло не радовать. Перемены были заметны, но появилась маленькаянакладочка. Вдруг из книжных магазинов исчезла художественная литература напрочь,. Исключение составили книги по научным и учебным дисциплинам. Для меня, для которого русский и украинский родной вроде не смертельно, но в тоже время вызвало внутренний протест в том, что кому то стал мешать русский язык. Вот так маленькими шагами и дошли до бандэровщины.  То что это уже не моя Украина я особенно почувствовал в 1996году, приехавв гости к маме со взрослым сыном в дом, где родились мои дети. И что меня тогда поразила  какая то не объяснимая тяжесть атмосферы, давящая на тебя и одновременно вызывающая чуство необъяснимой тревоги.И приезжая в Донецк еще трижды в 2000, 2002и 2006 годах я так и не смог избавиться от того, что по прежнему мне в моем родном городе не уютно. И как то езаметно в городе начал меняться сам русский язык, то есть появилось не типичное шоканье. Сам я украинец, так было записано в моих документах, как и в документах родителей, дедушек и бабушеки кто му же в семье говорили на украинском, ну а на улицекак и в школена русском. Бабушка жила в селе, где все говорили на украинском и куда я постоянно приежал на школьные и летние каникулы.
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16 час.
Виталий Кирпиченко
Войны вообще противопоказаны, а по национальному признаку так величайшая глупость! Да и найдётся ли много, кто может заявить: я чисто русский, я чисто украинец, даже чисто евреев не так много! Во мне, как минимум, кровь четырёх национальностей, я имею право любить и презирать русских, украинцев, белорусов и поляков. И я не один такой! Рано или поздно, но человечество настолько перемешается, что отпадёт всякая необходимость в секрете национальности. Может, и пора начинать оценку человека по другим признакам?
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9 час.

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