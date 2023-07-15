Когда мы были украинцами...

Villi sherbak

Автор я тебя прекрасно понимаю. Последний раз в Донецке (для меня это родной город)был в сентябре 2013 года. Я что это теперь не а моя Украина и Донецк в первую очередь,а чужая бандэровская. Что касается Украинизации так называемой, то она малыми шашками началась ещепри Щербицком. В январе 1970 года я демобилизовался с армии и вернулся в родительский дом. се вроде нормально. Более того город похорошел, привокзальная площадь резко преобразилась и на месте хибар появился целый квартал высоток, что не могло не радовать. Перемены были заметны, но появилась маленькаянакладочка. Вдруг из книжных магазинов исчезла художественная литература напрочь,. Исключение составили книги по научным и учебным дисциплинам. Для меня, для которого русский и украинский родной вроде не смертельно, но в тоже время вызвало внутренний протест в том, что кому то стал мешать русский язык. Вот так маленькими шагами и дошли до бандэровщины. То что это уже не моя Украина я особенно почувствовал в 1996году, приехавв гости к маме со взрослым сыном в дом, где родились мои дети. И что меня тогда поразила какая то не объяснимая тяжесть атмосферы, давящая на тебя и одновременно вызывающая чуство необъяснимой тревоги.И приезжая в Донецк еще трижды в 2000, 2002и 2006 годах я так и не смог избавиться от того, что по прежнему мне в моем родном городе не уютно. И как то езаметно в городе начал меняться сам русский язык, то есть появилось не типичное шоканье. Сам я украинец, так было записано в моих документах, как и в документах родителей, дедушек и бабушеки кто му же в семье говорили на украинском, ну а на улицекак и в школена русском. Бабушка жила в селе, где все говорили на украинском и куда я постоянно приежал на школьные и летние каникулы.