Русские фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко заняли 12-е место на соревнованиях в Будапеште, набрав 61,57 балла.
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