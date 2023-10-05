В Тюмени руководитель застройщика стал фигурантом уголовного дела из-за обманутых дольщиков. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Тюменской области, речь идет о компании ООО «Специализированный застройщик «Северный квартал».
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