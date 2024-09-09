В жилом доме на Лётчика Бабушкина закрыли хостел

Закрыт хостел в жилом доме на улице Лётчика Бабушкина, 2. Это стало результатом комплексной программы по усилению контроля за деятельностью хостелов на территории Северо-Восточного округа, которую инициировал префект СВАО Сергей Мельников.
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