Депутат Анжелика Глазкова предложила вернуть Волгограду и Санкт-Петербургу названия Сталинград и Ленинград.
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Полицию тоже поменять на милицию. Полицаи были при фашистах.
Опять КПРФ нечем заняться. Таких активистов надо гнать из Думы.