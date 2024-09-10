Инвесторы хедж-фондов ищут новые стратегии распределения акций, заявляет BNP Paribas. Пенсионные фонды, эндаументы и семейные офисы планируют разместить новые средства в хедж-фондах до конца года, говорится в исследовании французского банка.
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