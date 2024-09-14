Показаны новые скриншоты ремейка культовой Morrowind Авторы амбициозного мода Sk...

Показаны новые скриншоты ремейка культовой MorrowindАвторы амбициозного мода Skywind, который станет полноценным ремейком The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, опубликовали свежие кадры.
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