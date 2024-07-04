Марат Галеев: «Была установка: кто выживет, тот выживет. В Татарстане была иная политика»

О том, как вовремя принятые законы влияют на экономику, как республике удалось сохранить ключевые предприятия, о командной работе с Правительством Татарстана и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.
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