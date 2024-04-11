Мэр Москвы объявил о благоустройстве территорий четырех московских больниц

В столице планируется провести ремонт и модернизацию территорий четырех городских больниц. Согласно заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, работы будут проводиться на территории Онкологического центра №1 ГУБ им.
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