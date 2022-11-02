Парламентская газета

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Флаги новых российских регионов установили в Совфеде

Флаги новых российских регионов установили в Совфеде

Оказать полное содействие новым регионам России для их последовательного вхождения в правовое и экономическое поле страны призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественной церемонии установки флагов новых субъектов РФ 2 ноября.

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