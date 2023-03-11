Кадыров выложил свое фото с трофеями из зоны СВО — «оставленными НАТО» комплексами Stinger и «Игла»

Рамзан Кадыров выложил свою фотографию с трофеями из зоны специальной военной операции (СВО) — «оставленными НАТО» переносными зенитными ракетными комплексами Stinger и «Игла».
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