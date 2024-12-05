Русские конструкторы представили дрон для доставки грузов на передовой

В ходе специальной военной операции испытан новый грузовой дрон от ООО "Хранители". Квадрокоптер переносит до 20 кг груза, включая боеприпасы, на расстояние до 10 км и разгоняется до 70 км/ч, обеспечивая снабжение передовых позиций.
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