Русские конструкторы представили дрон для доставки грузов на передовой

В ходе специальной военной операции испытан новый грузовой дрон от ООО "Хранители". Квадрокоптер переносит до 20 кг груза, включая боеприпасы, на расстояние до 10 км и разгоняется до 70 км/ч, обеспечивая снабжение передовых позиций.