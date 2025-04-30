БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Оружейные копии Испании

Оружейные копии Испании

Револьвер «Мервин и Хьюберт» 2-ая модель. С него-то все и началось… «Возьми эти грамоты — запечатанную копию купчей и незапечатанную — и положи их в глиняный кувшин, чтобы они могли храниться долго».

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