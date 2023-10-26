С 1 ноября в Белоруссии подрастут минимальные пенсии и пособия

Их рост связан с увеличением в стране бюджета прожиточного минимума.Министерства труда и социальной защиты опубликовало постановление №37, согласно которому в Белоруссии с 1 ноября на 0,9% будет увеличен бюджет прожиточного минимума (БПМ).