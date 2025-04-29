Владимир Колокольцев провел встречу с заместителем Премьер-министра, Министром внутренних дел ОАЭ Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном

«Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с заместителем Премьер-министра, Министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов генерал-лейтенантом Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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