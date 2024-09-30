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В ЖК "Селигер сити" в Москве из огненной ловушки вызволили 7 человек

В ЖК "Селигер сити" в Москве из огненной ловушки вызволили 7 человек

Пожарные спасли из полыхающего дома семерых жильцов, один из которых — ребёнок.В Москве в понедельник, 27 сентября, в жилом комплексе "Селигер сити" произошёл пожар.

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Комментарии
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VM
Voldemar M
В Москве в понедельник, 27 сентября, в жилом комплексе &quot;Селигер сити&quot; произошёл пожар. Пламя охватило 100 квадратных метров.-а 27 число разве не пятница в этом году?
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