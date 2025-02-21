В Болгарии приняли декларацию о неучастии болгарских войск на Украине

Декларацию о неучастии болгарских вооруженных сил в военных действиях на Украине, помимо союзнических обязательств Болгарии в НАТО и других международных обязательств страны в рамках ЕС, ООН и ОБСЕ, 21 февраля передает Болгарское национальное радио.
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