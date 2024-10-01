Engineering: добавки с витамином D снижают риск седечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Чжунъюаньской пищевой лаборатории (Китай) совместно с коллегами из США установили, что прием добавок с витамином D значительно снижает риск развития болезней сердца и сосудов, особенно у людей с дефицитом этого вещества в организме.
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