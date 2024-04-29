Экс-госминистр Грузии был задержан на митинге в Тбилиси

Скриншот из видео Экс-госминистра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили задержали во время акции протеста в Тбилиси против проекта закона о вводе статуса "иноагент".
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