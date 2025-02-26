Нейросети научились жульничать ради победы

Шахматная программа Stockfish / © Stockfish Исследователи Palisade Research противопоставили семь лучших больших языковых моделей (LLM) шахматной программе Stockfish, которая побеждает гроссмейстеров-людей с 2014 года.
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