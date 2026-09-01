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Вести Севастополь

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В ЦБ рассчитывают, что ситуация на топливном рынке станет предсказуемее к октябрьскому заседанию по ставке

В ЦБ рассчитывают, что ситуация на топливном рынке станет предсказуемее к октябрьскому заседанию по ставке

Более точная картина сложится ближе к концу октября.Банк России рассчитывает, что обстановка на топливном рынке станет понятнее к заседанию совета директоров по ключевой ставке, которое пройдёт в конце октября.

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