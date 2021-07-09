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Рыба может не быть дешевой, но должна быть доступной

Рыба может не быть дешевой, но должна быть доступной

Во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День рыбака. Он учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года, а отмечают его не только порядка 140 тысяч рыбаков, но и инспекторы рыбоохраны, рыбоводы, ученые-ихтиологи, преподаватели профильных учебных учреждений, пограничники и любители-рыболовы — всего примерно около полумиллиона человек… Профессиональный праздник — повод не только поздравить виновников торжества, но и выяснить, почему дорожает рыба на российских прилавках.

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