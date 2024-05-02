Европа в полной растерянности после потери двух заводов в России

S

Sobering

СССР сразу же с Хрущёва начал исполнять желания глобалистов. Исполняли и остальные генсеки со всей союзной элитой. Всем им хотелось войти в глобальную мировую элиту. Но их прокатили. Разрешали только их жёнам шопинги устраивать. Так что развал СССР начался с Хруща. А глобалистам нужен был паритет между СССР и США. Так что историю нужно знать вам, хотя она и не афишировалась троцкистами в лице генсеков, союзной элиты и партноменклатурой.