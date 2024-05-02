Политнавигатор Караганов: Россия должна потребовать у Запада репарации Запад начал понимать, что может проиграть, и подает большое количество сигналов о готовности к переговорам.
Европа в полной растерянности после потери двух заводов в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
И это только начало…
Ответить
2 час.
Татьяна Собколова
До чего же уродливые мозги, когда это Советский союз исполнял "желания буржуев." Читай историю дерьмо.
Ответить
54 мин.
S
Sobering
СССР сразу же с Хрущёва начал исполнять желания глобалистов. Исполняли и остальные генсеки со всей союзной элитой. Всем им хотелось войти в глобальную мировую элиту. Но их прокатили. Разрешали только их жёнам шопинги устраивать. Так что развал СССР начался с Хруща. А глобалистам нужен был паритет между СССР и США. Так что историю нужно знать вам, хотя она и не афишировалась троцкистами в лице генсеков, союзной элиты и партноменклатурой.
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии