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Ученые обнаружили живые микробы возрастом два миллиарда лет в породах Южной Африки

Ученые обнаружили живые микробы возрастом два миллиарда лет в породах Южной Африки

Изучение этих микробов поможет лучше понять ранние этапы развития жизни на Земле.В вулканическом комплексе Бушвелд в Южной Африке ученые нашли скопление микробов в запечатанной трещине породы возрастом два миллиарда лет.

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