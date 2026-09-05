В Кремле не ждут прорыва от переговоров с эмиссарами Трампа - Bloomberg

В Кремле не питают иллюзий относительно предстоящего визита американских эмиссаров: источники, близкие к администрации российского президента, оценивают перспективы нового раунда переговоров как «чрезвычайно низкие».
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