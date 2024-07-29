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«Парада в Москве не будет. И Запад не поможет» – офицер ВСУ

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Комментарии
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Юрий Золотарев
СУКА ты бандеровская!! Будет тебе &quot;парад&quot; в Москве, как в 44-м! Проведут вас, шваль фашистскую, по Тверской (скажем), но ни одна русская тётушка ваши жирные морды при этом не пожалеет!
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