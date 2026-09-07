В Харьковской области Армия России окружила 1,7 тыс. бойцов ВСУ, сообщает Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Момент наезда «Ла...
- Волейболистка ста...
- АЗ Пешеход скончался...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым