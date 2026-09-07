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Татар-информ

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В Харьковской области Армия России окружила 1,7 тыс. бойцов ВСУ

В Харьковской области Армия России окружила 1,7 тыс. бойцов ВСУ

В Харьковской области Армия России окружила 1,7 тыс. бойцов ВСУ, сообщает Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области.

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