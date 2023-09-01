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Патрик Беверли: «Энтони Эдвардс уйдет из «Миннесоты»

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли в подкасте Гилберта Аренаса поделился своим мнением о будущем восходящей звезды «Миннесоты» и сборной США Энтони Эдвардса.

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