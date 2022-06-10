Майкл Маккол, конгресмен-республіканець від штату Техас (архівне фото) Конгресмен Маккол: ми повинні дати Україні все, що їй необхідно На думку законодавця-республіканця Майкла Маккола, який представляє в нижній палаті Конгресу штат Техас, агресія Путіна стала можливою через виявлену Вашингтоном слабкість За останні місяці Майкл Маккол, конгресмен-республіканець від штату Техас, тричі відвідав Україну та прилеглі до […] Сообщение Конгресмен Маккол: ми маємо дати Україні все, що їй потрібне появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.