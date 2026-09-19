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Суть Событий

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ВС РФ нанесли удары по украинским портам и логистическим центрам

ВС РФ нанесли удары по украинским портам и логистическим центрам

Вооруженные Силы России нанесли удары по украинским портам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

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