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Антон Жижин вновь станет «Патриотом»

Антон Жижин вновь станет «Патриотом»

ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам продолжения сериала «Патриот» — о простом русском парне Сане Кучине, который пытается сделать мир вокруг него лучше и перевоспитать всех, кто живет не по высоким моральным принципам.

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