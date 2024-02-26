Антон Жижин вновь станет «Патриотом»

ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам продолжения сериала «Патриот» — о простом русском парне Сане Кучине, который пытается сделать мир вокруг него лучше и перевоспитать всех, кто живет не по высоким моральным принципам.
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