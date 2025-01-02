Приметы: Почему нельзя подсматривать и подслушивать 3 января

3 января считается днём памяти святителя Петра, митрополита Московского. В народном календаре этот день называют также Петром-полукормом, так как к 3 января домашний скот обычно съедал половину от запаса корма на зиму.
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