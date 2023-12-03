WAFA: Аббас призвал МУС ускорить суд над "израильскими преступниками"

Christophe Ena/Pool via REUTERS Палестинский лидер Махмуд Аббас в процессе встречи с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом призвал его ускорить суд над "израильскими военными преступниками", пишет агентство WAFA.
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