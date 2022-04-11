Использование международных пластиковых карт VISA приостановлено.

Узпромстройбанк с 1 октября 2021 года будут приостановлены обменные операции (покупка валюты) в мобильных приложениях UzPSB Mobile и JOYDA по старым международным пластиковым картам VISA В связи с запуском нового полноценного процессингового центра по выпуску и обслуживанию международных пластиковых карт Узпромстройбанк с 1 октября 2021 года будут приостановлены обменные операции (покупка валюты) в мобильных приложениях UzPSB Mobile и JOYDA по старым международным пластиковым картам VISA, выданным SQB на сегодняшний день, а также получение денежных средств, говорится в официальном телеграм канале банка.