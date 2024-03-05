Китай будет продолжать внедрять в практику принцип "Сянганом управляют патриоты", "Аомэнем управляют патриоты" - доклад

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет продолжать внедрять в практику принцип "Сянганом управляют патриоты", "Аомэнем управляют патриоты", говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.