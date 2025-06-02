В России назвали топ-5 автомобилей, которые ввозят из Японии

За три месяца 2025 года в Россию было ввезено 54,5 тысячи произведённых в Японии машин.По информации, предоставленной руководителем "Автостата" Сергеем Целиковым, в период с начала января по конец апреля 2025 года в Россию было ввезено 54 500 легковых автомобилей, произведённых в Японии.