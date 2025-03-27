Аналитик Донская: у КНР нет необходимости расширять свое присутствие в России

Россия вряд ли столкнется с нашествием товаров из Китая из-за импортных пошлин ряда западных стран в отношении китайской продукции, написала газета "Известия" со ссылкой на сообщение главы группы компаний по международной торговле и ВЭД "Команда Сикурс" Раисы Донской.