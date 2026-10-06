Хуан-Пабло Монтойя: Пиастри достаточно талантлив для чемпионства, но есть проблема…

McLaren Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что Оскар Пиастри обладает всеми необходимыми качествами для завоевания чемпионского титула, однако австралиец может не получить второго шанса.
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