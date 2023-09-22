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Почеттино о Боули: «Мы общаемся, руководство поддерживает проект. «Челси» играет хорошо, но команды, создающие меньше, забивают больше голов – это разочаровывает»

Почеттино о Боули: «Мы общаемся, руководство поддерживает проект. «Челси» играет хорошо, но команды, создающие меньше, забивают больше голов – это разочаровывает»

«Мы разговариваем. Мы общаемся со спортивными директорами – они поддерживают проект. Они не разочарованы, мы одинаково воспринимаем этот проект.

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