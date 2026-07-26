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Стало известно, сколько языков потеряло человечество за свою историю

Стало известно, сколько языков потеряло человечество за свою историю

Пик языкового разнообразия на планете пришёлся на период около 2000 лет назад. Тогда существовали десятки тысяч наречий — этот показатель в 10 раз превышал уровень завершения последнего ледникового периода.

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