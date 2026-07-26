Стало известно, сколько языков потеряло человечество за свою историю

Пик языкового разнообразия на планете пришёлся на период около 2000 лет назад. Тогда существовали десятки тысяч наречий — этот показатель в 10 раз превышал уровень завершения последнего ледникового периода.
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