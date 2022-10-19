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Власти Херсонской области заявили о стягивании военной техники ВСУ к линии фронта

Власти Херсонской области заявили о стягивании военной техники ВСУ к линии фронта

В регионе усиливают оборону, сообщили в администрацииЗаместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины стянули большое количество военной техники и личного состава к линии фронта в Херсонской области.

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