Власти Херсонской области заявили о стягивании военной техники ВСУ к линии фронта

В регионе усиливают оборону, сообщили в администрацииЗаместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины стянули большое количество военной техники и личного состава к линии фронта в Херсонской области.
В регионе усиливают оборону, сообщили в администрацииЗаместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины стянули большое количество военной техники и личного состава к линии фронта в Херсонской области.
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