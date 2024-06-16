В СИЗО Ростовской области заключенные захватили двух заложников, идут переговоры

Заключенные, содержащиеся в одной из камер следственного изолятора (СИЗО) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС).
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