Стало известно об отправке на Украину денег российскими лидерами «АллатРа»

Российские лидеры международного псевдорелигиозного движения «АллатРа» (признано в РФ нежелательной организацией) за два года отправили на Украину денежные средства от более чем пятисот своих последователей в стране.
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