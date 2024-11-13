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Стало известно об отправке на Украину денег российскими лидерами «АллатРа»

Стало известно об отправке на Украину денег российскими лидерами «АллатРа»

Российские лидеры международного псевдорелигиозного движения «АллатРа» (признано в РФ нежелательной организацией) за два года отправили на Украину денежные средства от более чем пятисот своих последователей в стране.

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