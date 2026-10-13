"ПосвЕщается" и ещё одну ошибку нашли на мемориале Героям СВО в Рязанской области

Жители села Путятино возмутились, что ошибки не заметили на этапах подготовки и согласования текста.В селе Путятино Рязанской области на мемориале погибшим участникам СВО заметили сразу две ошибки в надписи.
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