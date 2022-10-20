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«Не будь это Роналду, я бы сказал: «В январе он должен уйти». Этот эпизод на руку тен Хагу – люди теперь на его стороне». Уорнок про «МЮ»

Экс-тренер «Лидса» Нил Уорнок дал оценку поступку Криштиану Роналду на игре с «Тоттенхэмом». Форвард «Манчестер Юнайтед» отправился в подтрибунное помещение во время матча и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка.

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