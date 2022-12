Мысли глобального планировщика. Henry Kissinger: How to avoid another world war Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль с большим интересом ознакомится с мыслями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в журнале The Spectator по «урегулированию конфликта на Украине».