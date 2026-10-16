Смертность от СИМов – средств индивидуальной мобильности – выросла на 35%. Как оказалось, бессильны и полиция, и камеры.
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Алма-Ата десятилетие страдала от электросамокатчиков, особенно прокатных. Но, в августе текущего года принят закон, обязавший все кикшеринговые клмпании оснастить свои самокаты зарегистрированными в полиции номерами, как и транспорт доставщиков. К тому-же запретили езду электросамокатов по тротуарам, только или по велодорожкам, или по крайней правой стороне проезжей части... И буквально за неделю город почти очистился от самокатчиков, теперь их единицы, поскольку для управления электротелегой теперь нужны права хоть какой категории. А до этого любой балбес мог взять прокатный самокат, и рассекать по трлтуарам. Как только их согнали с тротуаров, любителей погонять по проезжей части не оказалось. Одно дело выпендриваться, распугива, пешеходов, а другое дело- дорога, где не повыеживаешься, да еще и ПДД надо знать, чтобы не оказаться размазанным по асфальту. А правила учить-хоть какой-то мозг нужен, вот и пришлось отказаться от заездов.